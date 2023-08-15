الصفدي يستقبل وفدا من مبادرة إحياء التراث بدار المجلس في الكرك

وطنا اليوم: استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، في دار المجلس اليوم الثلاثاء، وفداً يضم سيدات مبادرة إحياء التراث في محافظة الكرك.

وأكد الصفدي، دعم المجلس لهذه المبادرات الوطنية التي من شأنها إحياء التراث وغرسه في الأجيال، بهدف المحافظة عليه وبقائه حاضراً في الأذهان.

و عبرت السيدات عن تقديرهن لرعاية رئيس مجلس النواب للفعالية المنوي إقامتها السبت المقبل، ولأمانة عمان الحاضنة لهذه المبادرة.

وقالت منسقة المبادرة شروق الرواشدة، إن سيدات في محافظة الكرك، ارتأين إقامة هذه الفعالية والعمل على إحياء التراث في المحافظة بما يتضمنه من موروث الشعر والحكايا والفرق الغنائية والملبوسات والأطعمة، وهن يتطلعن من هذه المبادرة إلى إحياء الموروث في النفوس وإبقائه حاضراً لدى الأجيال.