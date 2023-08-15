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عاجل – الملك : المملكة ستشهد العام القادم انتخابات برلمانية بمشاركة حزبية واسعة

منذ ساعة واحدة
عاجل – الملك : المملكة ستشهد العام القادم انتخابات برلمانية بمشاركة حزبية واسعة

 

 

وطنا اليوم – قال جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان ونقيب الصحفيين في قصر الحسينية: وجهت الحكومة إلى مراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات .

جلالة الملك عبدالله الثاني يؤكأن مركز حقوق الإنسان مؤسسة وطنية مهمة ودوره أساس في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ونشرها.

جلالة الملك عبدالله الثاني: مكافحة الجرائم الإلكترونية يجب ألا تكون على حساب حق الأردنيين في التعبير عن رأيهم أو انتقاد السياسات العامة مع ضرورة مواجهة الإساءات المخالفة للأخلاق والتجاوزات على القوانين

جلالة الملك عبدالله الثاني الأردن ملتزم بالتعددية السياسية والإعلامية، وهو ليس دولة تعسفية ولن يكون أبدا، “وتاريخنا يشهد على ذلك”

جلالة الملك عبدالله الثاني المملكة ستشهد العام القادم انتخابات برلمانية بمشاركة حزبية واسعة، تؤكد التزامنا بالتحديث السياسي كضرورة بالرغم من التشكيك بذلك من قبل بعض الفئات.


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