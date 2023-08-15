الإفراج عن جميع الأرصدة الايرانية في كوريا الجنوبية

وطنا اليوم – محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، يعلن نجاح جهود الإفراج عن جميع الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، ومسؤول إيراني يؤكّد أنّ الاتفاق الذي سمح بتحرير الأرصدة مثّل “أكثر المفاوضات الإيرانية نجاحاً”.

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، نجاح إيران في الافراج عن جميع أموالها المجمّدة لدى كوريا الجنوبية، وذلك بموجب الاتفاق الأخير مع الولايات المتحدة، والذي أُفرِج بموجبه عن 5 أسرى أميركيين لدى إيران، وأسرى إيرانيين لدى واشنطن.

وكشف فرزين، في تغريداتٍ نشرها على حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، أنّه سيتم إيداع الأموال التي تمّ تحريرها في 6 حسابات في مصارف قطرية، لافتاً إلى أنّ هذه الأموال سيتم استخدامها في “شراء سلعٍ لا تخضع للعقوبات”.

وأضاف محافظ البنك المركزي أنّه “تمّ قبول تكاليف تحويل الأرصدة من “الوون” (العملة المحلية لكوريا الجنوبية) إلى اليورو”.

كما قال فرزين إنّه سيتم قريباً الإفراج عن “أرصدة إيرانية مُجمّدة في دولٍ أخرى”، مُشيراً إلى أنّ أخبارها وتأثيراتها ستظهر في السوق والتبادلات التجارية.

وقدّم فرزين تهانيه بنجاح الإفراج عن الأرصدة المجمّدة، لافتاً إلى أنّه مما لا شك فيه أنّ “ما تم الحصول عليه يتجاوز التحليلات الراهنة”، وأكد أنّ عملية تحرير الأموال الإيرانية المُجمّدة في الخارج ستستمر.

وفي سياق نجاح الاتفاق الذي سمح بتحرير الأرصدة الإيرانية، صرّح مسؤولٌ أمني إيراني رفيع المستوى لوكالة “فارس” الإيرانية، بأنّ ملف تبادل السجناء مع واشنطن كان “ملحقاً غير مكتوب في الاتفاق النووي”، مؤكداً أنّ ذلك كان بطلبٍ أميركي.

‏وأكّد المسؤول الإيراني أنّ الاتفاق الحالي كان نتيجةً لإحدى “أكثر المفاوضات الإيرانية نجاحاً”، مُشدّداً على أنّ الجانب الإيراني “لم يقدم فيه أي التزامات”.

يُذكر أنّ الولايات المتحدة الأميركية وإيران، توصّلتا الخميس، إلى اتفاق يقضي باطلاق سراح أميركيين لدى طهران، مقابل إلغاء تجميد أموال إيرانية محتجزة في كوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة “تسنيم” الايرانية أنه سيتم إطلاق “سجناء أميركيين في مقابل الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في مصارف كوريا الجنوبية، تقدَّر بـ 6 مليارات دولار”.