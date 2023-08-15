العموش يعترض على ما قاله “الجنرال فريحات”

وطنا اليوم – عبر وزير أردني سابق وإسلامي معروف عن “إنزعاجه ا لشديد” وشعوره بالألم عند سماعه جنرالا متقاعدا يقول في مناسبة إجتماعية “سيذبحنا نتنياهو”.
ونشر الدكتور بسام العموش وهو قيادي سابق في الحركة الإسلامية ووزير وسفير سابق مقالا قال فيه:تألمت كثيرا أن أسمع من مسؤول مثل هذا الكلام غير المسؤول”.
وسأل العموش تعليقا على ما قاله الفريق المتقاعد محمود فريحات: هل يجوز ان تطرح مثل هذه الكلمات من أي شخص في مثل هذا الوقت؟.
وشرح العموش في مقال نشرته وطنا اليوم : نعم الصهاينة متفوقون تكنولوجيا وعسكريا ولكن هل هذا يعني أننا لا نملك شيئا؟..أليست الروح المعنوية مهمة في الحياة المدنية والعسكرية، في الحرب والسلم، في الضيق الرخاء؟ ما الهدف؟ ومن قرر؟ وهل هذا مقبول من المسؤولين الحاليين؟.
وقال العموش : نحن نملك الحق، ونملك الفداء، ونملك روح الشهادة التي تجعل المرأة تزغرد اذا استشهد زوجها أو ابنها أو أخوها ونملك جيشا قهرهم في معركة الكرامة، نملك منابر قد تحرض على القتال اذا أمروها بذلك، نملك حب الجنة وهم يحبون الحياة، خلفنا أمة اذا سمحوا لشبابها فسيكون حاضرا لفداء الأردن وإسناده من جاكارتا إلى الدار البيضاء، ومن غروزني إلى كيب تاون.