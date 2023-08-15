اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في شوارع العاصمة الليبية

وطنا اليوم:شهدت العاصمة الليبية طرابلس خلال الليل نشوب اشتباكات بين أقوى فصيلين من الفصائل المسلحة بعدة أحياء استمرت حتى صباح اليوم الثلاثاء في أسوأ أعمال عنف تشهدها المدينة هذا العام مما أثار مخاوف من تصعيد أوسع نطاقا للصراع.

وقال صحفي من رويترز في طرابلس إن دخانا داكنا تصاعد فوق أجزاء من المدينة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، ودوت أصوات أسلحة ثقيلة في الشوارع. وأفاد سكان ووسائل إعلام محلية باندلاع قتال في مناطق مختلفة من العاصمة.

وناشدت وزارة الصحة المواطنين التبرع بالدم لمساعدة المصابين. وقال أسامة علي وهو متحدث باسم خدمة الإسعاف إن 19 شخصا أصيبوا وتم إجلاء 26 أسرة من المناطق التي شهدت اشتباكات ولم يشر إلى سقوط أي قتلى.

وأدت الاشتباكات بين اللواء 444 وقوة الردع الخاصة، اللتين دعمتا حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة خلال معارك قصيرة العام الماضي، إلى إنهاء الهدوء النسبي الذي دام شهورا في طرابلس.

ولم تنعم ليبيا إلا بقليل من السلام أو الأمن منذ انتفاضة 2011، التي دعمها حلف شمال الأطلسي، وانقسمت في 2014 بين فصائل متحاربة في الشرق والغرب.

وقال مصدر في اللواء 444 إن قوة الردع الخاصة، التي تسيطر على مطار معيتيقة بالعاصمة، ألقت القبض أمس الاثنين على قائد اللواء محمود حمزة أثناء محاولته السفر.

وذكرت مصادر في شركات طيران ومطار معيتيقة إن السلطات حولت مسار الرحلات من وإلى المطار إلى مدينة مصراتة الواقعة على بعد 180 كيلومترا شرقي طرابلس.

وقال صحفي من رويترز إن اشتباكات اندلعت بالقرب من المطار في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين واستمرت حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

وقال أحد سكان منطقة طريق الشوك في جنوب طرابلس إنه سمع أصوات القتال عندما ذهب للنوم الساعة 1:30 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي وسمعه بقوة أكبر عندما استيقظ في الساعة 7:30 صباحا.

وأضاف “نسمع إطلاق نار كثيفا منذ الصباح الباكر. تعيش عائلتي في منطقة خلة الفرجان على بعد حوالي 7 كيلومترات وهي تسمع الاشتباكات أيضا”.

وأظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تتمكن رويترز من التحقق منها، سكان طرابلس وهم يغلقون الطرق بإطارات مشتعلة.

واليوم الثلاثاء، أعربت الأمم المتحدة عن “قلق بالغ” حيال التطورات الأمنية التي تشهدها طرابلس وتأثيراتها “الوخيمة” على المدنيين.

ودعت الأمم المتحدة إلى الوقف الفوري للتصعيد في طرابلس ووضع حد للاشتباكات المستمرة