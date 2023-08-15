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أخر المستجدات
14:40
اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في شوارع العاصمة الليبية
14:28
اجتماع أردني مصري عراقي لمتابعة مشروعات التعاون والتكامل الإستراتيجي
14:18
صلاح يعطي الضوء الأخضر لفريق سعودي
14:11
القبض على فنان مصري مشهور وترحيله إلى سجن وادي النطرون
14:06
موجة الحر ترفع الطلب على المياه 38%
13:53
الحكومة : لا عمال وطن وافدين بحلول 2025
13:47
كناكرية : توجهات للاستثمار في البوتاس والفوسفات
13:43
عملية جراحية في البشير عبر الربط التلفزيوني المباشر مع أميركا وكندا
12:43
عاجل// الأمن العام: اجراءات تتضمن توقيف مطلق النار، وصاحب المنزل او المناسبة التي تشهد إطلاق عيارات نارية، تزامنا مع اعلان نتائج الثانوية
12:42
اتفاقية لإنشاء مصنع للصناعات الزراعية في المفرق خلال شهرين
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رئيسي
عاجل// الأمن العام: اجراءات تتضمن توقيف مطلق النار، وصاحب المنزل او المناسبة التي تشهد إطلاق عيارات نارية، تزامنا مع اعلان نتائج الثانوية
منذ ساعتين
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24 ساعة
14:40
اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في شوارع العاصمة الليبية
14:28
اجتماع أردني مصري عراقي لمتابعة مشروعات التعاون والتكامل الإستراتيجي
14:18
صلاح يعطي الضوء الأخضر لفريق سعودي
14:11
القبض على فنان مصري مشهور وترحيله إلى سجن وادي النطرون
14:06
موجة الحر ترفع الطلب على المياه 38%
13:53
الحكومة : لا عمال وطن وافدين بحلول 2025
13:47
كناكرية : توجهات للاستثمار في البوتاس والفوسفات
13:43
عملية جراحية في البشير عبر الربط التلفزيوني المباشر مع أميركا وكندا
12:42
اتفاقية لإنشاء مصنع للصناعات الزراعية في المفرق خلال شهرين
12:34
#عاجل تعميم هام من الغذاء والدواء بشأن تعليمات واشتراطات كورونا
12:29
الصفدي: نقدر إعلان أستراليا عدم قانونية المستوطنات
12:15
طائرات مسيرة “درون” لرصد مخالفات التوجيهي
وفيات
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اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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مجلة الووردبريس
ارسل خبرا
سياسة الخصوصية
من نحن