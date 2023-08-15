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عاجل// الأمن العام: اجراءات تتضمن توقيف مطلق النار، وصاحب المنزل او المناسبة التي تشهد إطلاق عيارات نارية، تزامنا مع اعلان نتائج الثانوية

منذ ساعتين
عاجل// الأمن العام: اجراءات تتضمن توقيف مطلق النار، وصاحب المنزل او المناسبة التي تشهد إطلاق عيارات نارية، تزامنا مع اعلان نتائج الثانوية

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