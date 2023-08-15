نصرالله: اذا شن الاحتلال الحرب على لبنان سنعيده إلى العصر الحجري

وطنا اليوم:قال أمين عام حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، مخاطبا الاحتلال الإسرائيلي، “إذا ذهبتم إلى الحرب، فأنتم ستعودون أيضا إلى العصر الحجري”.

وأضاف نصر الله في كلمة له في الذكرى الـ17 لحرب 2006، الاثنين: “إذا أمكن للصواريخ الدقيقة أن تصل إلى تل أبيب فلها مفاعيل السلاح النووي، فكيف إذا تطورت المعركة إلى كل محور المقاومة”.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يلعب لعبة وجود وفناء، مشدد على أنه يجب التعاطي بواقعية بمعزل عن “البهلونات الإعلامية”.

وشدد نصر الله على أهمية محافظة لبنان على قوّة المقاومة، فيما إذا حاول “العدو الانتقاص من حقوقه ونفطه وغازه