شهيدان برصاص الاحتلال بمخيم عقبة جبر بأريحا

وطنا اليوم:استُشهد شابان، فجر اليوم الثلاثاء 15-8-2023، خلال اقتحام قوات الاحتلال “الإسرائيلي” مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا بالضفة المحتلة.

وقالت وزارة الصحة: “استشهاد الفتى قصي عمر الولجي والشاب محمد ربحي نجوم برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم عقبة جبر بأريحا”.

ومن جانبها، أفادت مصادر محلية وشهود عيان، باستشهاد شابين متأثرين بجراهما برصاص جيش الاحتلال الذي اقتحم المخيم في مدينة أريحا فجر اليوم.

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه اقتحمت قوات الاحتلال في وقت سابق مخيم عقبة جبر بقوات معززةً تُقدر بأكثر من 30 آلية عسكرية.

وفي أعقاب اقتحام الاحتلال للمخيم اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال، حيث سمعت أصوات اشتباكات عنيفة وإطلاق نار متبادل في المخيم.

كما قام جيش الاحتلال بنشر القناصة على أسطح المنازل في مخيم عقبة جبر بأريحا تزامناً مع استمرار اقتحامه