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“المري” و”بشير” يوقعان اتفاقية تعاون في مجال علاج اللاجئين السوريين

منذ 12 دقيقة
“المري” و”بشير” يوقعان اتفاقية تعاون في مجال علاج اللاجئين السوريين

وطنا اليوم: وقّع مستشار الرئيس التنفيذي والمشرف العام على مكتب قطر الخيرية بالأردن صالح المري، ورئيس جمعية الإغاثة الطبية العربية الدكتور عوني بشير، بحضور مدير مكتب قطر الخيرية في الأردن الدكتور منذر الحاج حسن، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون لتطوير التعاون القائم والتنسيق المشترك في مجال علاج اللاجئين السوريين والأسر الأردنية المتعففة.

وقال المري إن الاتفاقية تهدف إلى تنسيق الجهود في مجالات تقديم الرعاية الطبية للأسر ذات الدخل المحدود للاجئين المقيمين في الأردن وأبناء المجتمع المحلي، إيمانا بأهمية العمل الإغاثي في المجال الطبي.

وأضاف أن الاتفاقية تأتي تمهيدا لإعادة تشغيل مركز قطر الطبي الشامل في مخيم الزعتري الذي أسسته قطر الخيرية بالتعاون مع جمعية الإغاثة الطبية العربية ليواصل توفير العناية الطبية للاجئين السوريين في المخيم، وبموجب العقد الموقع تتكفل قطر الخيرية بتوفير مصاريف التشغيل للمركز (الكادر الوظيفي والأدوية والمستلزمات الطبية والفنية)، فيما تقوم جمعية الإغاثة الطبية العربية بإدارة المركز.

يشار إلى أن مركز قطر الطبي الشامل من أكبر المراكز الطبية في مخيم الزعتري، ويضم مختلف العيادات المتخصصة، إضافة إلى عيادات الطب العام وطب الأسنان وصيدلية ومختبر للتحاليل الطبية.


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