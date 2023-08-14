وفاة 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين بحادث تدهور بالأزرق

وطنا اليوم:توفي ثلاثة أشخاص وأصيب اثنا عشر آخرون اثر حادث تدهور مركبة (باص صغير) في منطقة الأزرق بحسب الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام .

وقال الناطق الإعلامي في بيان اليوم الاثنين انه تم إسعاف المصابين ونقلهم الى مستشفى الزرقاء الحكومي وحالتهم العامة ما بين الحسنة والمتوسطة، وتم تحويل الوفيات للطب الشرعي.