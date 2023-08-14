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وفاة 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين بحادث تدهور بالأزرق

منذ 25 دقيقة
وفاة 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين بحادث تدهور بالأزرق

وطنا اليوم:توفي ثلاثة أشخاص وأصيب اثنا عشر آخرون اثر حادث تدهور مركبة (باص صغير) في منطقة الأزرق بحسب الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام .
وقال الناطق الإعلامي في بيان اليوم الاثنين انه تم إسعاف المصابين ونقلهم الى مستشفى الزرقاء الحكومي وحالتهم العامة ما بين الحسنة والمتوسطة، وتم تحويل الوفيات للطب الشرعي.


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