استعدادات واسعة النطاق لمواجهة آثار زلزال محتمل في إسطنبول

وطنا اليوم:أفادت السلطات التركية، الاثنين، بأنها اتخذت إجراءات رسمية واسعة النطاق وغير مسبوقة، لمواجهة آثار زلزال محتمل في إسطنبول، بحسب تنبؤات الخبراء

وأوضحت السلطات التركية أن ولاية اسطنبول وإدارة الكوارث والطوارئ، اتخذت سلسلة من الإجراءات تضمنت، تعيين 39 والياً على مناطق إسطنبول الـ39 تفادياً لفراغ إداري في حال أصيب مسؤولو المناطق الحاليين جراء الزلزال.

وأشارت إلى أن الإجراءات تضمنت استكمال أعمال تعزيز مقاومة 2.576 مبنى حكومياً ضد الزلزال، بينها مدارس ومشافي ومباني إدارية، بالإضافة إلى وضع خطة عمل لتقليل المخاطر ومتابعة الأنشطة الزلزالية للمنطقة على مدار الساعة من خلال 250 محطة استشعار.

وتعتزم إدارة الكوارث إنشاء مكاتب تواصل في 963 حي وتعيين موظفين فيها، ورفع عدد النقاط المخصصة للتجمّعات أوقات الكوارث إلى 5.578 نقطة، وتزويد هذه الأماكن بالبنية التحتية اللازمة. بالإضافة إلى تأسيس شبكة اتصال وتواصل لاسلكي بديل موزع على عموم المنطقة، واختبار فاعليتها يومياً من قبل الإدارة

وفي سياق هذا التحضير، تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات مؤخراً، بما في ذلك:

– تعيين 39 والياً على مناطق إسطنبول الـ39 لضمان عدم وجود فراغ إداري في حال تعرض مسؤولي المناطق الحاليين للإصابة جراء الزلزال.

– استكمال تعزيز مقاومة 2,576 مبنى حكومي ضد الزلزال، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمباني الإدارية.

– وضع خطة عمل لتقليل المخاطر ومتابعة الأنشطة الزلزالية على مدار الساعة من خلال 250 محطة استشعار.

– إنشاء مكاتب تواصل في 963 حي وتعيين موظفين فيها.

– زيادة عدد النقاط المخصصة للتجمعات أوقات الكوارث إلى 5,578 نقطة وتوفير البنية التحتية اللازمة.

– تأسيس شبكة اتصال وتواصل لاسلكي بديلة واختبار فاعليتها يومياً.

هذه الإجراءات تمثل جزءًا من الجهود المستمرة لتحسين استجابة المدينة للزلازل المحتملة، وتوفير وسائل الأمان والدعم للسكان في حالة حدوث كارثة، و تستمر الاستعدادات على نطاق واسع لضمان أقصى درجات الجاهزية والاستجابة الفعالة في حالة الطوارئ.