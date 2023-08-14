توقيع 60 اتفاقية مع مزارعين ضمن مشروع دعم الخدمات الزراعية في عجلون

وطنا اليوم: في مبنى محافظة عجلون، تم توقيع 60 اتفاقية مع مزارعين رياديين، ضمن مشروع دعم الخدمات الزراعية وصغار المزارعين (JHF).

وينفذ المشروع وزارة الزراعة بالشراكة مع المركز الوطني للبحوث الزراعية والمؤسسة التعاونية الأردنية ومؤسسة الإقراض الزراعي والممول من سفارة مملكة هولندا بالأردن من قبل تحالف يضم ميرسي كور وجامعة فاغنجن الهولندية وشركة ادفانس كونسلتينغ.

وأكد محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف خلال رعايته حفل التوقيع، أهمية هذا المشروع وترجمته للرؤية الملكية السامية في تعزيز التنمية والإدارة ومساعدة فئات المزارعين من خلال توفير التدريب و التأهيل ومنح القروض، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تحتاج لتكاتف الجهود، للنهوض بالمستوى الاقتصادي والتنمية في المحافظة.

وبين أن عجلون تعتبر من المحافظات الجاذبة للاستثمارات نظرا لطبيعتها وخصوصيتها البيئية والزراعية والسياحية، إذ بلغ عدد الزوار خلال العام الماضي 380 ر1 مليون زائر للقلعة، ويوجد في المحافظة 32 منتجعا سياحيا.

وقال إن عجلون منطقة جاذبة تشهد حاليا نهضة سياحية منذ بدء تشغيل مشروع التلفريك رسميا حيث يستقطب يوميا ما يقارب 4 آلاف زائر، مشيرا إلى أن المشاريع السياحية الخاصة حققت نجاحا وهناك أيضا مشاريع ومنتجعات سياحية قيد الإنشاء.

وأضاف الشريف أنه سيتم إقرار المخطط الشمولي للمحافظة بتكلفة تبلغ 120 مليون دينار وتوفير أكثر من 130 ألف فرصة عمل؛ مما يسهم بتعزيز التنمية للمحافظة.

وبين مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد دوجان أن إطلاق هذا المشروع يأتي ضمن الخطط والاستراتيجيات الزراعية الاقتصادية التي تعزز من دور المزارع الأردني وصغار المزارعين ضمن الفئات المستهدفة في ظل التغيير المناخي الذي نشهده حاليا لتحسين الممارسات الزراعية.

وقال إنه سيتم خلال المشروع منح قروض بقيمة 5 آلاف دينار، بدون فوائد للمزارعين المدربين والمؤهلين من خلال الشركة، بهدف تحسين مستوى الممارسة الزراعية لدى المزارع لزيادة الإنتاجية من خلال التقنيات الحديثة التي تناسب المنطقة بما ينعكس على عوائد المزارع وتحقيق مستوى معيشي جيد لهم.

وبينت المدير الإقليمي لشركة ادفانس كونسلتينغ المهندسة لمياء الدباس أن المشروع استهدف 3 محافظات عجلون وإربد والبلقاء لدعم صغار المزارعين في الأردن ويتضمن مجموعة من حزم المنح والقروض الحسنة بدون فائدة وأنشطة تدريبية لصغار المزارعين لتمكينهم من تأسيس مشاريع بطرق ناجحة للاستمرارية بها مستقبلا، مثمنة جهود السفارة الهولندية ومؤسسة الإقراض الزراعي لمساهماتهم بتعزيز دور المزارع.

وأكدت الدباس أن الهدف من المشروع هو نقل المعرفة والمهارات عن الممارسات الزراعية والاستخدام الأمثل للمياه والتكنولوجيا بشكل جيد وتوفير حلول مالية مناسبة من أجل تبني التقنيات الزراعية المبتكرة، وتحسين فرص دخل المزارعين.

وأشارت الى أهمية التنمية الاقتصادية ودور وحدات التنمية في المحافظات، مبينة حرص الشركة على تعزيز التشاركية بمختلف المؤسسات والجهات المعنية لإنجاح رسالة وأهداف المشروع.

وسيقوم المشروع بتقديم خدماته إلى 5 آلاف مزارع صغير في محافظات البلقاء وإربد وعجلون، وتوفير 500 قرض حسن بدون فائدة، و100 منحة لصغار المزارعين في المناطق المستهدفة.