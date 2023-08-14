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انفراج تدريجي لشدة الحر اعتباراً من ساعات الليل المُتأخرة

منذ 3 ثواني
انفراج تدريجي لشدة الحر اعتباراً من ساعات الليل المُتأخرة

وطنا اليوم:تُشير آخر التوقعات الصادرة عن كادر التنبؤات في طقس العرب إلى أن درجات الحرارة ليوم الاثنين، ستبقى أعلى من المعدلات المُعتادة بحدود 9-11 درجة مئوية.
ويكون الطقس شديد الحرارة في جميع مناطق المملكة وتتجاوز درجة الحرارة العظمى حاجز الـ 40 مئوية في أغلب المدن بما في ذلك العاصمة عمّان، وتكون درجات الحرارة لاهبة ما بين منتصف ونهاية الأربعينات مئوية في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور للسحب المتوسطة والعالية.

زخات رعدية محتملة في أجزاء محدودة
ومع ساعات العصر، تظهر السحب الركامية في مناطق محدودة من المملكة خاصة الجنوبية وتكون الفرصة واردة لهطول زخات محلية متفرقة من الأمطار قد تصحب بالرعد أحياناً ونشاط الرياح المثيرة للغبار.فرص للغبار في بعض مناطق البادية
وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط في بعض المناطق وتكون مثيرة لبعض الغبار في مناطق البادية، وتتحول الرياح مع ساعات العصر في المناطق الغربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

انفراج تدريجي لشدة الحر اعتباراً ساعات الليل المُتأخرة والصباح الباكر
ومع ساعات المساء يكون الطقس أكثر حرارة من المعتاد، ويميل للاعتدال في بعض المناطق أثناء الليل المتأخر وفي الصباح الباكر، مع ظهور السحب المتفرقة، والله أعلم


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