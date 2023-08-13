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التعليم المستدام والتكنولوجيا: الدور المحوري للذكاء الصناعي مؤتمر تنظمه مبادرة الوطن العربي التنمية المستدامة

منذ ساعة واحدة
التعليم المستدام والتكنولوجيا: الدور المحوري للذكاء الصناعي مؤتمر تنظمه مبادرة الوطن العربي التنمية المستدامة

وطنا اليوم – تنظم مبادرة الوطن العربي التنمية المستدامة بالتعاون مع المنظمات المتعاونة والشريكة في السابع عشر وحتى الثامن عشر من الشهر الحالي على المنصة الالكترونية مؤتمر التعليم المستدام والتكنولوجيا: الدور المحوري للذكاء الصناعي.
ورحب رئيس المهرجان الرئيس التنفيذي للمبادرة نيابة عن مجالس الإدارة الدكتور واصف يوسف العابد باسمه وبإسم كل أعضاء المجالس وكل الأعضاء المبادرين بالمشاركين في المؤتمر. وقال إن هذه دعوة الى المحاضرين الذين يرغبون بتقديم أبحاثهم ارسال كل البيانات عبر هذا الرابط:
https://docs.google.com/…/1OXhLxjf066S6Uie1iLXAZqo…/edit
وأضاف الدكتور العابد يقول …ذنحن متحمسون لإستضافة هذا الحدث الذي يجمع خبراء ومتخصصين في مجالات التعليم والتكنولوجيا والتنمية المستدامة من جميع أنحاء الوطن العربي.
وقال إن هذا المؤتمر هو فرصة فريدة للتعرف على أحدث التطورات في مجالات التعليم والتكنولوجيا والتنمية المستدامة، ولمناقشة الدور المحوري الذي يلعبه الذكاء الصناعي في تحقيق هذه الأهداف. سوف نستكشف كيف يمكن للذكاء الصناعي أن يساهم في تطوير التعليم المستدام وتحقيق التنمية المستدامة في مجالات مختلفة.
وأعرب عن امله بأن يكون هذا المؤتمر فرصة للتعلم والتبادل والتعاون، وأن يساهم في تحقيق رؤية مشتركة لمستقبل أكثر استدامة. نتطلع إلى مشاركتكم وإسهاماتكم.


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