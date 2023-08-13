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4 قتلى على الأقل بهجوم على مرقد شيعي في إيران

منذ 3 ثواني
4 قتلى على الأقل بهجوم على مرقد شيعي في إيران

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام رسمية في إيران أن ما لا يقل عن 4 أشخاص قتلوا في هجوم على مرقد شيعي في شيراز، الأحد، مضيفة أن “إرهابيين” اثنين مسلحين دخلا محيط الضريح.
وكان مرقد شاه شيراغ ذاته هدفا لهجوم آخر وقع في أكتوبر، عندما أطلق مسلحون ينتمون لتنظيم “داعش” النار وقتلوا 15 شخصا.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (إيرنا) أن أحد المسلحين اعتقل


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