خلال أقل من ساعتين.. ثلاثة زلازل تضرب ملاطيا التركية

وطنا اليوم:ضربت ثلاثة زلازل تراوحت قوتها بين 4.2 و4.8 درجات على مقياس ريختر، خلال أقل من ساعتين

وأضافت مصادر أن سكان ولاية ملاطيا الولايات المجاورة شعروا بالعزات الأرضية القوية.

ولفتت إلى أن لم يتم تسجيل أية إصابات حتى الآن جراء الزلازل

وقال رئيس بلدية يسليورت محمد سينار على قناة “ان تي في” التركية الخاصة: “نصف السكان كانوا قد غادروا المنطقة، ومعظم المباني متضررة. ومن بقي منهم يقطن في حاويات، هذا حظنا”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنّ سكاناً فضلوا البقاء في الحدائق، في الخارج؛ خوفا من الهزات الأرضية المتتالية.

وكانت ولاية ملاطية تضررت من الزلزال المدمر الذي وقع في 6 شباط/فبراير وأودى بحياة ما لا يقل عن 50 ألف شخص في جنوب وجنوب شرق البلاد.

وأدى الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات إلى تدمير أو إلحاق أضرار جسيمة بأكثر من 200 ألف مبنى في 11 محافظة في تركيا، كما طال شمال سوريا المجاورة.

وأودى زلزال شباط/فبراير بحياة 50 ألف شخص في ولايات ضربها الزلزال المدمر جنوب البلاد