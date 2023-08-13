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ارتفاع عدد الشيكات المرتجعة في الأردن خلال تموز 74.6%

منذ ساعة واحدة
ارتفاع عدد الشيكات المرتجعة في الأردن خلال تموز 74.6%

وطنا اليوم:ارتفع عدد الشيكات المرتجعة في الأردن خلال تموز الماضي بنسبة 74.6%، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، حيث بلغت الشهر الماضي 24 ألف شيك، مقارنة مع 13.8 ألف شيك في حزيران.
وبحسب الإحصائيات التي جمعتها الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص فإن قيمة الشيكات المرتجعة لشهر تموز من العام الحالي بلغت 135 مليون دينار، مقابل 95 مليون دينار في حزيران من العام ذاته، وبارتفاع بلغت نسبته 42.4%.
وأضافت الإحصائيات أن 15.988 شيكا مرتجعا بقيمة 98.17 مليون دينار أردني في تموز كانت لأسباب مالية، فيما كان أكثر من 8 آلاف شيك بقيمة 36.9 مليون دينار لأسباب تقنية، حيث بلغت نسبة الشيكات المرتجعة لأسباب مالية 66%، مقابل 34% لأسباب تقنية.
وبلغ عدد الشيكات المتداولة في الأردن 3.8 مليون شيك بقيمة 22.7 مليار دينار منذ مطلع العام الحالي ولنهاية تموز الماضي.
وخلال تموز الماضي، بلغ عدد الشيكات المتداولة في الأردن 654 ألف شيك، مقارنة مع 458 ألف شيك في حزيران الذي سبقه، وبارتفاع بلغت نسبته 42.7%.
وبلغت قيمة الشيكات المتداولة خلال شهر تموز 3.75 مليار دينار أردني، مقارنة مع 2.96 مليار دينار في حزيران من العام ذاته، وبارتفاع نسبته 27%


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