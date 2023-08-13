ارتفاع 11 درجة مئوية دفعة واحدة خلال ساعة شرق عمان

وطنا اليوم:اظهر التقرير الرسمي الساعي الدوري الصادر عن مطار عمان المدني، إلى أن درجة الحرارة في المطار ارتفعت عند الساعة 9:00 من صباح الأحد إلى 38 درجة مئوية وبفارق 11 درجة مئوية عن تلك المُسجلة الساعة 8:00 صباحاً، وفق موقع طقس العرب.

وأوضح أن سبب الارتفاع يعود إلى الهبوب المفاجئ للرياح الشرقية القارية شديدة الحرارة.

وتبقى المملكة الأحد، تحت تأثير الموجة الحارة؛ لذا تستمر الأجواء حارة جدا في جميع المناطق، كما تكون مغبرة في العديد من المناطق خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

وهناك احتمال لهطول زخات خفيفة من المطر لفترة قصيرة خاصة في جنوب غرب المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات

وبحسب تقرير الأرصاد الجوية، يطرأ الاثنين، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جداً في باقي المناطق، وتكون مغبرة على فترات خاصة في مناطق البادية، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ الثلاثاء، انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتكون الأجواء الأربعاء، حارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.