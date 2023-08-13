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بدء دوام الهيئات التدريسية والإدارية في المدارس

منذ ساعة واحدة
بدء دوام الهيئات التدريسية والإدارية في المدارس

وطنا اليوم:يبدأ اليوم الأحد، دوام الهيئات التدريسية والإدارية في المدارس الحكومية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن تسليم الكتب المدرسية للطلبة وتسجيل المنقولين منهم وأداء امتحانات الإكمال سيكون يومي الأربعاء والخميس 16/8/2023 و17/8/2023.
ويبدأ دوام الطلبة في المدارس الحكومية سيكون في العشرين من آب لتعويض الطلبة عن الفاقد التعليمي


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