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البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار

منذ ساعة واحدة
البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار

وطنا اليوم:طرح البنك المركزي، نيابة عن الحكومة، سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار أردني.
ووفقا للإصدار رقم (14) لعام 2023 من سندات الخزينة الأردنية، فإن تاريخ استحقاق سندات الخزينة “100 مليون دينار” سيكون في 13 آب من العام 2028.
وأظهر الإصدار تاريخ المزاد سيكون اليوم الأحد، وتاريخ التسوية الاثنين 14 آب 2023.
وتعتبر سندات الخزينة أوراقا مالية ذات قيمة معينة، تلجأ الحكومات والشركات إليها للحصول على السيولة المالية لتغطية مشاريعها المستقبلية مقابل عوائد ربحية تُدفع للمشتري على المدى الطويل


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