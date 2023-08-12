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البرلمان العربي يرحب بإعلان الأمم المتحدة استكمال تفريغ خزان “صافر”

منذ ساعتين
البرلمان العربي يرحب بإعلان الأمم المتحدة استكمال تفريغ خزان “صافر”

وطنا اليوم: رحب البرلمان العربي بإعلان الأمم المتحدة استكمال تفريغ حمولة النفط الخام من الخزان العائم “صافر” – قبالة ساحل اليمن- ونقله إلى سفينة أخرى.

وأشاد رئيس البرلمان عادل بن عبدالرحمن العسومي، في بيان اليوم السبت، بالجهود التي بذلت لإتمام هذه العملية بشكل آمن وتجنب وقوع كارثة إنسانية وبيئية كبيرة في البحر الأحمر، مثنيا على الجهود التي بذلت لإتمام هذه العملية بشكل آمن فضلا عن الدعم المالي الذي تم تقديمه من عدد من الدول المانحة لإنهاء هذا الخطر الذي كان يهدد البشرية.

يذكر أن رئيس البرلمان العربي قد طالب مرارا بضرورة العمل وبشكل سريع على تفريغ النفط الخام من الخزان العائم “صافر”، كونها ناقلة متهالكة وكان هناك حديث عن مخاطر كارثية وشيكة قد تحدث نتيجة تسرب أو غرق أو انفجار ناقلة النفط صافر، التي تحمل على متنها 1.14 مليون برميل.


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