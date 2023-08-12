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بلينكن يعلن رفض القادة العسكريين في النيجر الإفراج عن أسرة بازوم

منذ ثانيتين
بلينكن يعلن رفض القادة العسكريين في النيجر الإفراج عن أسرة بازوم

وطنا اليوم: أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء أمس الجمعة، أن القادة العسكريين في النيجر رفضوا الإفراج عن أسرة الرئيس المعزول محمد بازوم في اقتراح لإعطاء بادرة حسن نية، من أجل إعطاء فرصة للديمقراطية في تلك البلاد، بحسب واشنطن بوست.

وتتزايد المخاوف حول صحة بازوم وكذلك زوجته وابنه البالغ 20 عاما منذ أن استولى الجيش على السلطة واحتجزهم في 26 تموز.

وفي اتصال هاتفي مع الرئيس النيجيري السابق محمدو إيسوفو، وهو حليف آخر للغرب عمل بازوم معه، أعرب بلينكن عن “قلقه البالغ حيال استمرار الاعتقال غير القانوني في ظل ظروف متدهورة للرئيس بازوم وعائلته”.

وأضاف بلينكن أنه “مستاء بشكل خاص من رفض أولئك الذين استولوا على السلطة في النيجر الإفراج عن أفراد أسرة بازوم في بادرة حسن نية”، وفق بيان لوزارة الخارجية الأميركية.

وكشف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزب بوريل على منصة ” إكس” أن الرئيس بازوم وعائلته “محرومون من الطعام والك


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