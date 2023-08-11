بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الخارجية الأمريكية: مناقشات الاتفاق بين السعودية وإسرائيل “مثمرة”

منذ ساعتين
الخارجية الأمريكية: مناقشات الاتفاق بين السعودية وإسرائيل “مثمرة”

 

وطنا اليوم – ناقشت مذيعة برنامج “Connect the World”، بيكي أندرسون، والمحرر الشؤون الدبلوماسية الدولي في CNN، نك روبرتسون، الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة للعمل نحو صفقة لتطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل.

فلوقت طويل، كانت هناك همهمة حول تطبيع إسرائيل العلاقات مع المملكة العربية السعودية.

وتوصل الإسرائيليون إلى اتفاقيات مع العديد من الدول العربية بوساطة ترامب، الاتفاقيات الإبراهيمية، في عام 2020.

الاتفاق مع السعودية قد يكون مغيرًا هائلاً للعبة في أكبر اتفاقية دبلوماسية في المنطقة منذ جيل، حيث وافقت الولايات المتحدة والرياض الآن على الخطوط العريضة لصفقة مرتبطة، أو هذا ما يقوله على الأقل تقرير في صحيفة وول ستريت جورنال.

وردًا على سؤال حول هذا الموضوع، أبلغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية شبكة CNN إنه بينما كانت المناقشات مثمرة، إلا أنها ليست هناك بعد.

حيث قال ماثيو ميلر، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، “إن لدينا محادثات مثمرة، هناك عدد من القضايا التي ناقشناها، مع كل من الحكومة الإسرائيلية والحكومة السعودية، تستمر هذه المناقشات وأتوقع أن يحدث المزيد منها في الأسابيع القادمة”.

وتابع ميلر بالقول: “لقد أحرزنا تقدمًا في عدد من القضايا، ولن أخوض في تفاصيل هذا التقدم، إلا أن الطريق ما زال طويلًا بمستقبل غير مؤكد. ولكنها مبادرة مهمة يجب أن نواصل السعي فيها


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:42

عشيرة العضايلة: إستقبال الجاهة المبعوثه من المدعو عمر كلاب في الكرك وليست في دابوق

22:00

في رثاء الدكتور ماجد ابوجابر

21:05

العرموطي في بث مباشر على منصة Zoom يناقش قانون الجرائم الإلكترونية

20:45

تدمير 400 منزل باشتباكات مخيم عين الحلوة

20:34

الأوقاف تعلق دوام المراكز القرآنية الصيفية ليومين

20:30

الحرارة تجلب عاصفة رملية مرعبة في مراكش المغربية

20:11

الأمن العام يحذّر من الأحوال الجوية المتوقعة

19:38

ماسك: معركتي مع مارك بث مباشر عبر “X” و “Meta”

19:32

وقف تشغيل تلفريك عجلون 3 أيام بسبب موجة الحر القادمة

19:28

وفاتان بحوادث منفصلة في الكرك والبادية الشمالية

19:20

تحويل محاضرات آل البيت عن بعد خلال موجة الحر

19:17

مناطق في الأردن تنافس مدن خليجية بدرجات الحرارة

وفيات
في رثاء الدكتور ماجد ابوجابروفيات الجمعة 11-8-2023الرقيب علاء الرحامنة في ذمة اللهوفيات الخميس 10-8-2023وفاة عميد المخابرات المتقاعد دميثان أحمد الصرايرة