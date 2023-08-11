الخارجية الأمريكية: مناقشات الاتفاق بين السعودية وإسرائيل “مثمرة”

وطنا اليوم – ناقشت مذيعة برنامج “Connect the World”، بيكي أندرسون، والمحرر الشؤون الدبلوماسية الدولي في CNN، نك روبرتسون، الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة للعمل نحو صفقة لتطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل.

فلوقت طويل، كانت هناك همهمة حول تطبيع إسرائيل العلاقات مع المملكة العربية السعودية.

وتوصل الإسرائيليون إلى اتفاقيات مع العديد من الدول العربية بوساطة ترامب، الاتفاقيات الإبراهيمية، في عام 2020.

الاتفاق مع السعودية قد يكون مغيرًا هائلاً للعبة في أكبر اتفاقية دبلوماسية في المنطقة منذ جيل، حيث وافقت الولايات المتحدة والرياض الآن على الخطوط العريضة لصفقة مرتبطة، أو هذا ما يقوله على الأقل تقرير في صحيفة وول ستريت جورنال.

وردًا على سؤال حول هذا الموضوع، أبلغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية شبكة CNN إنه بينما كانت المناقشات مثمرة، إلا أنها ليست هناك بعد.

حيث قال ماثيو ميلر، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، “إن لدينا محادثات مثمرة، هناك عدد من القضايا التي ناقشناها، مع كل من الحكومة الإسرائيلية والحكومة السعودية، تستمر هذه المناقشات وأتوقع أن يحدث المزيد منها في الأسابيع القادمة”.

وتابع ميلر بالقول: “لقد أحرزنا تقدمًا في عدد من القضايا، ولن أخوض في تفاصيل هذا التقدم، إلا أن الطريق ما زال طويلًا بمستقبل غير مؤكد. ولكنها مبادرة مهمة يجب أن نواصل السعي فيها