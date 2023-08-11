وفاتان بحوادث منفصلة في الكرك والبادية الشمالية

وطنا اليوم:توفيت طفلة تبلغ من العمر 11 عاماً، إثر تعرضها لصعقة كهربائية أثناء تواجدها داخل منزل ذويها في منطقة زملة الأمير راشد في البادية الشمالية وفقا لمصدر امني .

وقال المصدر ، إن الطفلة وصلت المستشفى متوفية، وتم تحويل الجثة للطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة

كما كشف مصدر امني ، عن وفاة شاب ثلاثيني دهسا في محافظة الكرك جنوبي الاردن مساء الخميس .

وقال المصدر ، ان كوادر الدفاع المدني تعاملت مع الجثة فيما فتحت الاجهزة الامنية تحقيقا بالحادثة