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وفاتان بحوادث منفصلة في الكرك والبادية الشمالية

منذ ساعتين
وفاتان بحوادث منفصلة في الكرك والبادية الشمالية

وطنا اليوم:توفيت طفلة تبلغ من العمر 11 عاماً، إثر تعرضها لصعقة كهربائية أثناء تواجدها داخل منزل ذويها في منطقة زملة الأمير راشد في البادية الشمالية وفقا لمصدر امني .
وقال المصدر ، إن الطفلة وصلت المستشفى متوفية، وتم تحويل الجثة للطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة
كما كشف مصدر امني ، عن وفاة شاب ثلاثيني دهسا في محافظة الكرك جنوبي الاردن مساء الخميس .
وقال المصدر ، ان كوادر الدفاع المدني تعاملت مع الجثة فيما فتحت الاجهزة الامنية تحقيقا بالحادثة


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