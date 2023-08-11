مناطق في الأردن تنافس مدن خليجية بدرجات الحرارة

وطنا اليوم:ذكر موقع طقس العرب، الجمعة، أن آخر مُخرجات النماذج العددية الحاسوبية، تشير إلى توقعات بتأثير لاهب للكتلة الهوائية شديدة الحرارة على مناطق الأغوار لاسيما الوسطى والجنوبية بما فيها البحر الميت وغور الصافي بالإضافة إلى محافظة العقبة مما يجعلها تنافس دبي والكويت بدرجات الحرارة.

وأشار بيان الموقع، إلى أن درجات الحرارة العظمى من المتوقع أن تتجاوز حاجز الـ 45 درجة مئوية، و لا يُستبعد أن تلامس الـ 50 مئوية في بعض من تلك المناطق.

وأوضح أن سبب ذلك يعود إلى الطبيعة الجغرافية التي تتمتع بها تلك المناطق، ومصدر وزاوية تأثير الكتلة الهوائية شديدة الحرارة على الأردن.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يتحول الطقس أبان فترة تأثير الموجة الحارة وبخاصة نهار الأحد ليُصبح لاهباً في مناطق الأغوار الوسطى والجنوبية.

أوصى طقس العرب، بضرورة الانتباه بعدم التعرض المُباشر لأشعة الشمس في معظم أوقات النهار في مناطق الأغوار لاسيما الوسطى و الجنوبية بما فيها غور الصافي بالإضافة إلى العقبة.

وشدد على ضرورة الإكثار من شرب السوائل والمُرطبات وخاصة في مناطق الأغوار الوسطى و الجنوبية بما فيها غور الصافي بالإضافة إلى العقبة.

وأكد على عدم ترك المُعقمات في المركبات، والانتباه بعدم ترك أعقاب السجائر ومُخلفات التنزه بالقرب من الأراضي العشبية والحرجية خشية اندلاع الحرائق