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شهيد فلسطيني و4 إصابات برصاص إسرائيلي

منذ ساعة واحدة
شهيد فلسطيني و4 إصابات برصاص إسرائيلي

وطنا اليوم:استشهد شاب فلسطيني وأصيب 4 آخرون، فجر الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية بـ “استشهاد الشاب محمود جهاد جراد (23 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الصدر، إضافة إلى وصول أربع إصابات بالبطن، والخاصرة، والقدم، والكتف”، على ما نقلت “وفا” وهي وكالة رسمية.
وذكرت أن “الشاب جراد وصل إلى مستشفى الشهيد ثابت الحكومي بحالة صحية خطيرة جدا، قبل أن يعلن الأطباء ارتقاءه متأثرا بإصابته، فيما أصيب أربعة شبان آخرين، وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة”.
ونشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي قناصتها في محيط المخيم وعلى جوانبه وأزقته، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، وفق “وفا”.


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