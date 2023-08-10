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بايدن: حرائق الغابات في ولاية هاواي “كارثة كبرى”

منذ 3 ثواني
بايدن: حرائق الغابات في ولاية هاواي “كارثة كبرى”

وطنا اليوم: أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، أن حرائق الغابات في ولاية هاواي الأميركية “كارثة كبرى”مفرجاً عن أموال فدرالية لجزيرة ماوي المنكوبة، بعدما أودت النيران بحياة 36 شخصًا على الأقل ودمرت بلدة تاريخية، بحسب واشنطن بوست.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن الرئيس بايدن أعلن “وقوع كارثة كبيرة في ولاية هاواي وأمر بتقديم مساعدات فدرالية لدعم جهود التعافي في الولاية وعلى المستوى المحلي في المناطق المتضررة من الحرائق”.

واندلعت الثلاثاء الماضي الحرائق على الساحل الغربي لماوي وأججتها رياح إعصار عاتية متجهة جنوباً، اجتاحت بسرعة بلدة لاهاينا الساحلية ما أجبر بعض السكان على الفرار إلى المحيط.

وأضاف البيت الأبيض، إن الرئيس بايدن قد “أعرب عن تعازيه الحارة بعد الخسائر في الأرواح والدمار الهائل في الأراضي والممتلكات “.


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