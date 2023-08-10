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الحاج توفيق: 85 % من احتياجات المملكة الغذائية يتم استيرادها

منذ 5 ساعات
الحاج توفيق: 85 % من احتياجات المملكة الغذائية يتم استيرادها

وطنا اليوم:قال رئيس غرفة تجارة الأردن ونقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، إن الأردن يستورد سنويا ما يقارب من 4 ملايين طن من الغذاء تشكل ما نسبته 85 بالمئة من احتياجات المملكة الغذائية؛ ما يؤكد أن القطاع الخاص يملك خبرات كبيرة تمكنه من استيراد وتأمين السوق المحلية بالغذاء.
وخلال افتتاح فعاليات معرض الغذاء وتكنولوجيا الغذاء الدولي الذي يقام بالمركز الأردني للمعارض الدولية في مكة مول، اليوم الخميس، أشار الحاج توفيق إلى إن مشاركة العديد من الشركات العربية والأجنبية بفعاليات المعرض تؤكد الاهتمام الكبير من كل الدول بقطاع المواد الغذائية، ولا سيما في ظل الظروف العالمية الحالية، خاصة ما يتعلق بسلاسل التوريد وظروف المناخ.
وعبر الحاج توفيق عن أمله بالوصول إلى شركات عربية بقطاع المواد الغذائية لمواجهة التحديات العالمية بهذا الشأن، مشيرا إلى دعوات جلالة الملك عبدالله الثاني وحرصه على الاهتمام بقطاع المواد الغذائية لجعل المملكة مركزًا إقليميًا للأمن الغذائي.
يشار إلى أن قطاع تجارة المواد الغذائية يعد من القطاعات التجارية الرئيسة المهمة بالمملكة، ويضم 14 ألف شركة موزعة بين المستوردين وتجار الجملة ومحلات التجزئة بعموم البلاد


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