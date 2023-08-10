“أوبك” ترفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي

وطنا اليوم: رفعت أوبك في تقريرها لشهر تموز من توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.7 بالمئة من 2.6 بالمئة في 2023، ورفعت المجموعة أيضاً توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.6 بالمئة من 2.5 بالمئة في 2024.

وبشأن الطلب العالمي على النفط، أبقت المجموعة على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط عند 2.4 مليون برميل يومياً في 2023، وأبقت أيضاً على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط عند 2.2 مليون برميل يومياً في 2024، وفق ما أوردته اليوم الخميس شبكة سي إن بي سي الاقتصادية.

هذا ورفعت أوبك توقعاتها لنمو الإمدادات من خارج المجموعة بـ 100 ألف برميل يوميا إلى 1.5 مليون برميل يوميا في 2023، وأبقت على توقعات نمو الإمدادات من خارج أوبك عند 1.4 مليون برميل يومياً في 2024.

وخفضت أوبك توقعات نمو الطلب على نفط المجموعة بـ 100 ألف برميل يومياً في 2023، وبـ 100 ألف برميل يوميا في 2024.