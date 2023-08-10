مدير الإعلام العسكري يشهد تخريج دورة القادة أمام المتحدثين الرسميين

وطنا اليوم: رعى المساعد للإدارة والقوى البشرية العميد الركن محمد الزبون، اليوم الخميس، تخريج دورة القادة أمام الإعلام والمتحدثين الرسميين، بحضور مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري.

وقال المساعد للإدارة والقوى البشرية في كلمة له: “إن التعامل مع وسائل الإعلام أصبح ضرورة ملحّة في أوقات السلم والحرب، حيث تحتاج الى الدقة والوضوح والسرعة في تقديم المعلومات لمواجهة الأحداث والأزمات سواءً على مستوى المؤسسات أو الدول، وهو الأساس في تشكيل الرأي العام الذي ينعكس على عمل هذه المؤسسات”.

وأضاف العميد الركن الزبون، بأن تمكين القيادات العسكرية وتأهيلهم للتعامل مع وسائل الإعلام مهم جداً لإيصال رسالة المؤسسة إلى جمهورها بمهارة ومصداقية وشفافية.

من جانبه، قال مدير الإعلام العسكري العميد الركن الحياري: “إن للإعلام بشكل عام والإعلام العسكري بشكل خاص دوراً فاعلاً وحاسماً في النزاعات المسلحة والمنافسات بين الدول، وهو أداة فاعلة بيد الجيوش، إضافةً إلى أسلحتها ومعداتها، وهو المحفز لمعنويات الجند والمعزز لقيم الولاء والانتماء”، مبيناً أن هذه الدورة جاءت انطلاقاً من الصورة الإيجابية التي يعكسها المتحدث الرسمي عن المؤسسة وساهمت الدورة في تنمية وتطوير قدرات المشاركين وإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع العملية الإعلامية بكفاءة”.

واشتملت الدورة التي استمرت أربعة أسابيع، بمشاركة عدد من ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ومشاركين من مؤسسات حكومية، على تطبيقات عملية في مجالات الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، على أيدي عدد من المدربين والأكاديميين ذوي الخبرات المتنوعة من مؤسسات إعلامية مختلفة بهدف تأهيل المشاركين للتعامل مع وسائل الإعلام المختلفة وقت الأزمات والأحداث الطارئة، وإكسابهم مهارات الحوار التلفزيوني والإذاعي والتدرب على إلقاء البيانات الرسمية والخطابات باسم المؤسسات.