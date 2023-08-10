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السقاف تؤكد أهمية التعاون مع الجهات الحكومية

منذ ساعتين
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2022-11-08 12:22:42Z | | PMO-b*_ @x?sGzr´LÂj2%O=}B@I/a£QEBu³»ýYÏ8l²1j¯D|¬;$·+

وطنا اليوم:بحثت وزيرة الاستثمار خلود السقاف ووزير البيئة معاوية الردايدة، خلال اجتماع عقد، الخميس، في مبنى الوزارة وبحضور أمين عام الوزارة زاهر القطارنة والمدراء المختصون في كلتا الوزارتين، الفرص الاستثمارية في مجال مشاريع النمو الأخضر ومشاريع المساهمات المحددة وطنيًا، وعرضها على منصة استثمر في الأردن (invest.jo)، والتي تعتبر أول منصة الكترونية ترويجية تفاعلية في المملكة خاصة بالمستثمرين.
وأكدت السقاف أهمية تعاون الوزارة مع الجهات الحكومية لتحديد أهم الفرص الاستثمارية وعرضها على منصة استثمر في الأردن (invest.jo)، والتي تم إطلاقها مؤخراً.
وبينت أن منصة استثمر في الأردن (invest.jo) تضمنت 21 فرصة استثمارية متنوعة قطاعياً وجغرافياً ضمن قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية، منها 5 فرص في مجال النمو الأخضر، مشيرة إلى أن المنصة جاءت ضمن خطط عمل الوزارة التي تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، بهدف جذب الاستثمار وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية.
وأشارت السقاف إلى أهم الخطوات التي انتهجتها الوزارة في تمكين قطاع الاستثمار كإطلاق منصة استثمر في الأردن (invest.jo)، واستكمال التشريعات الناظمة للبيئة الاستثمارية، وإقرار استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023 – 2026، إضافة الى تفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة، حيث تم الانتهاء من أتمتة 95 خدمة متعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية.
من جانبه شدد الردايدة على ضرورة زيادة الاستثمار في المشاريع الخضراء والمشاريع المستجيبة للمناخ، وأن يتم إضافة البعد الأخضر والبيئي للمشاريع الاستثمارية المقترحة ليتم زيادة فرص التمويل والاستثمار لها.
يذكر أنه تم الاتفاق على التعاون والتنسيق بين وزارتي الاستثمار والبيئة ليتم ترويج مشاريع النمو الأخضر ومشاريع المساهمات المحددة وطنيًا وعرضها على منصة استثمر في الأردن (invest.jo)


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