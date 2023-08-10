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وزير الداخلية: مراجعة موضوع التوقيف الإداري بشكل دوري
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تكريم عامل وطن وجد مبلغ 67 ألف دينار وأعاده إلى صاحبه
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عاجل | أنباء عن تعرض وزير الدفاع في #لبنان لمحاولة اغتيال وتعرض السيارة التي يستقلها للرصاص في منطقة جسر الباشا شرق #بيروت
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جاهة عشائرية برئاسة الشيخ طلال صيتان الماضي وعدد من شيوخ ووجهاء القبائل والعشائر الأردنية إلى ديوان الفريحات بعد الاساءة التي قام بها كلاب
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26 مليون دولار من اليابان لمراقبة مصادر المياه في معان
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مجلس التعليم العالي يقر الأعداد التي سيتم قبولها ضمن قائمة القبول الموحد لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط
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عاجل | أنباء عن تعرض وزير الدفاع في #لبنان لمحاولة اغتيال وتعرض السيارة التي يستقلها للرصاص في منطقة جسر الباشا شرق #بيروت
منذ ساعتين
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24 ساعة
17:56
العطر الجميل
16:40
العمل تحذر من خطر التعرض للشمس بموجة الحر
16:38
السقاف تؤكد أهمية التعاون مع الجهات الحكومية
16:32
العلم الأردني يرفرف في مدينة كرايستشرش النيوزيلندية
16:21
وزير الداخلية: مراجعة موضوع التوقيف الإداري بشكل دوري
16:05
تكريم عامل وطن وجد مبلغ 67 ألف دينار وأعاده إلى صاحبه
15:56
جاهة عشائرية برئاسة الشيخ طلال صيتان الماضي وعدد من شيوخ ووجهاء القبائل والعشائر الأردنية إلى ديوان الفريحات بعد الاساءة التي قام بها كلاب
15:50
26 مليون دولار من اليابان لمراقبة مصادر المياه في معان
15:43
مجلس التعليم العالي يقر الأعداد التي سيتم قبولها ضمن قائمة القبول الموحد لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط
15:28
جنود مجهولون
15:19
إعلان #نتائج_التوجيهي نهاية الأسبوع المقبل
15:11
#عاجل الجيش يحبط محاولة تسلل شخصين من الجنسية التركية
وفيات
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حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
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سياسة الخصوصية
من نحن