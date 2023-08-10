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عاجل | أنباء عن تعرض وزير الدفاع في #لبنان لمحاولة اغتيال وتعرض السيارة التي يستقلها للرصاص في منطقة جسر الباشا شرق #بيروت

منذ ساعتين
عاجل | أنباء عن تعرض وزير الدفاع في #لبنان لمحاولة اغتيال وتعرض السيارة التي يستقلها للرصاص في منطقة جسر الباشا شرق #بيروت

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