26 مليون دولار من اليابان لمراقبة مصادر المياه في معان

وطنا اليوم:وقعت وزارة المياه والري مذكرة تفاهم مع الوكالة اليابانية “جايكا” لعمل نظام تحكم ومراقبة مصادر المياه في محافظة معان (سكادا) بقيمة 26 مليون دولار أميركي.

وقالت وزارة المياه الخميس، إنّ نظام تحكم ومراقبة مصادر المياه يتماشى مع الرؤى الاستراتيجية في تخفيض الفاقد المائي.

أمين عام سلطة المياه بالوكالة رامي أبو رواق، قال، إنّ مذكرة تفاهم ستسهم في تنسيق الجهود لمواجهة مختلف التحديات المائية وتمكين قطاع المياه من تحقيق الخطط الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات وفق أحدث الأنظمة والمعايير العالمية وضمان مراقبة المصادر المائية عن بعد بما يوفر لمتخذي القرار المعلومات الواضحة والدقيقة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبين أن مذكرة التفاهم ستتضمن تطوير وتحديث أنظمة التحكم والمراقبة الآلية (نظام سكادا) لكافة أنظمة الإنتاج والنقل والتخزين والتزويد المائي في معان وكذلك أنظمة التزويد المائي بما يضمن أعلى مستوى من مراقبة كافة المصادر المائية مثمنا جهود الوكالة اليابانية جايكا حيث من المزمع البدء بتنفيذ هذا المشروع مطلع 2024 وربطها مع مركز تحكم العقبة.

وأعرب أبو رواق، عن امتنانه وتقديره للدعم المقدم من الوكالة اليابانية “جايكا” مؤكدا على الشراكة الفاعلة في القطاع المائي من خلال توفير الدعم الفني والتقني وتحسين البنى التحتية للشبكات