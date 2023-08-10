توجه لتفعيل عمل تطبيقات النقل الذكية في العقبة

وطنا اليوم:تتجه سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتفعيل عمل تطبيقات النقل الذكية المرخصة للعمل في المدينة، وفق نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حمزة الحاج حسن، الخميس.

وقال الحاج حسن إن توجه السلطة يأتي مواكبة للتطورات التي يشهدها قطاع النقل، إضافة إلى أن مدينة العقبة تشهد حركة سياحية مميزة سواء محلية أو أجنبية.

ويرى الحاج حسن أن وجود مركبات تعمل من خلال تطبيقات النقل الذكية لا يؤثر على المركبات التي تعمل بشكل تقليدي؛إذ يترك الخيار للزبون.

وتابع الحاج حسن: “نحن في المراحل الأخيرة لإصدار التعليمات المعدلة لتعليمات ترخيص خدمة نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة”.

وشدد الحاج حسن على أن التاكسي العمومي سيتاح له العمل عبر تطبيقات النقل الذكية، وسيمنح الأولوية إلى جانب القطاع الخاص.

وحول أعداد التاكسي العمومي في العقبة قال الحاج حسن، إنه يوجد نحو 518 مركبة نقل عمومي مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مدينة العقبة سياحية ترتبط بمعابر حدودية مع دول مجاورة، ويجب ترك الخيار للسائح عند قدومه لاختيار وسيلة النقل التي يرغب بها.

وأعاد الحاج حسن التأكيد على أن التاكسي العمومي له أولوية ومعاملة خاصة إذا رغب العمل من خلال التطبيقات.

وحول عدد المركبات التي سيتاح لها العمل من خلال التطبيقات قال الحاج حسن، إنه سيكون هنالك حد أقصى لعدد المركبات التي تعمل من خلال التطبيقات المرخصة.

وقال، إن وجود تعليمات تتعلق بعمل التطبيقات سيساعد بتطبيق القانون على التطبيقات المخالفة؛ فقد خاطبت السلطة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ووزارة الاقتصاد الرقمي بخصوص تطبيقات النقل المخالفة.

وأكد الحاج حسن أن مشكلة التطبيقات المخالفة يجري العمل على حلها بشكل شمولي ووطني من خلال الجهات الرسمية المختصة