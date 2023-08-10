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انخفاض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلإجمالي

منذ 4 ساعات
انخفاض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلإجمالي

وطنا اليوم:قالت وزارة المالية، اليوم الخميس، إن رصيد الدين الحكومي، انخفض بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي للناتج المحلي الإجمالي المقدر حتى نهاية أيار لتصل إلى 89.8 % مقارنة بما نسبته 91 % لعام 2022 شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.
وارتفعت الإيرادات المحلية خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2023 لتصل إلى ما قيمته 3792.3 مليون دينار أي بارتفاع بلغ 415.9 مليون دينار مقارنة لنفس الفترة من العام السابق، وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 250.7 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 165.3 مليون دينار.
وعلى صعيد الإنفاق العام فقد بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/ الموازنة خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2023 حوالي 4298.8 مليون دينار مسجل بذلك ارتفاع مقداره 318.9 مليون دينار مقارنة بما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق، وجاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 291.1 مليون دينار، وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي 27.8 مليون دينار، علما بأن الإنفاق على المشاريع الرأسمالية خلال الربعين الثالث والرابع يكون بقيمة أكبر نظرا لأن دورة المشاريع تبدأ خلال الربع الثالث


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