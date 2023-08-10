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اصابة مستوطن في عملية طعن نفذها اردني في تل ابيب

منذ 6 ساعات
اصابة مستوطن في عملية طعن نفذها اردني في تل ابيب

وطنا اليوم:ذكرت القناة 12 العبرية، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أردنيا بدعوى طعنه شخصا في بتاح تكفا في تل أبيب.
وأضافت أن الشخص المصاب وصفت جراحه بالخطيرة
وفي التفاصيل، أصيب مستوطن أثناء تواجده داخل مرآب للسيارات، في منطقة بتاح تكفا.
وأشارت القناة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت شخصا تبين أنه يحمل الجنسية الأردنية، ولديه تصريح عمل في أراضي الداخل المحتل، وشرعت شرطة الاحتلال بالتحقيق في خلفية الحادثة


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