بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

جنة تحولت لجهنم.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق جزر هاواي إلى 36 قتيلا

10 أغسطس 2023
جنة تحولت لجهنم.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق جزر هاواي إلى 36 قتيلا

وطنا اليوم:قال مسؤولون في مقاطعة ماوي ثاني أكبر جزر ولاية هاواي الأمريكية، إن عدد القتلى في حريق غابات في بلدة لاهاينا التاريخية، ارتفع إلى 36.
وعانت جزر هاواي التي يقصدها الجميع من مختلف أنحاء العالم للاستجمام والاستمتاع بالأجواء الساحرة، من حرائق مدمرة أدت إلى اشتعال العديد من المنشآت في البلاد
وحريق لاهاينا هو واحد من عدة حرائق دمرت بلدات بأكملها في هاواي، وانتشر في البداية بفعل الرياح من إعصار “دورا”، مما أدى إلى انتقال الحريق إلى جزيرة ماوي، تاركا وراءه سيارات محترقة وأكواما من الأنقاض التي يتصاعد منها الدخان.
وقال مسؤولون إن 271 مبنى تضرر أو دمر وأصيب العشرات. وأفاد خفر السواحل بأنه أنقذ 14 شخصا قفزوا في الماء هربا من ألسنة اللهب والدخان، بينهم طفلان.
وقال مسؤولون إن من بين الجرحى ثلاثة أشخاص أصيبوا بحروق خطيرة نقلوا جوا إلى وحدة الحروق في مركز ستراوب الطبي في جزيرة أواهو، فيما نقل 20 آخرون إلى مركز ماوي ميموريال الطبي.
وقضى أكثر من 2100 شخص ليلة الثلاثاء في مراكز الإجلاء. كما لجأ 2000 مسافر إلى مطار كاهولوي بعد إلغاء العديد من الرحلات الجوية، فيما بدأ المسؤولون بإعداد مركز المؤتمرات في هاواي في هونولولو لاستقبال آلاف السائحين النازحين والسكان المحليين.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه أمر جميع الأصول الفيدرالية المتاحة للمساعدة في الاستجابة للحرائق، مشيرا إلى أن الحرس الوطني في هاواي حشد طائرات هليكوبتر من طراز “شينوك” للمساعدة في إخماد الحرائق وكذلك جهود البحث والإنقاذ في ماوي


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:56

العطر الجميل

16:40

العمل تحذر من خطر التعرض للشمس بموجة الحر

16:38

السقاف تؤكد أهمية التعاون مع الجهات الحكومية

16:32

العلم الأردني يرفرف في مدينة ‏‏كرايستشرش النيوزيلندية

16:21

وزير الداخلية: مراجعة موضوع التوقيف الإداري بشكل دوري

16:05

تكريم عامل وطن وجد مبلغ 67 ألف دينار وأعاده إلى صاحبه

15:59

عاجل | أنباء عن تعرض وزير الدفاع في #لبنان لمحاولة اغتيال وتعرض السيارة التي يستقلها للرصاص في منطقة جسر الباشا شرق #بيروت

15:56

جاهة عشائرية برئاسة الشيخ طلال صيتان الماضي وعدد من شيوخ ووجهاء القبائل والعشائر الأردنية إلى ديوان الفريحات بعد الاساءة التي قام بها كلاب

15:50

26 مليون دولار من اليابان لمراقبة مصادر المياه في معان

15:43

مجلس التعليم العالي يقر الأعداد التي سيتم قبولها ضمن قائمة القبول الموحد لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط

15:28

جنود مجهولون

15:19

إعلان #نتائج_التوجيهي نهاية الأسبوع المقبل

وفيات
الرقيب علاء الرحامنة في ذمة اللهوفيات الخميس 10-8-2023وفاة عميد المخابرات المتقاعد دميثان أحمد الصرايرةوفيات الأربعاء 9-8-2023وفيات الثلاثاء 8-8-2023