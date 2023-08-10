جنة تحولت لجهنم.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق جزر هاواي إلى 36 قتيلا

وطنا اليوم:قال مسؤولون في مقاطعة ماوي ثاني أكبر جزر ولاية هاواي الأمريكية، إن عدد القتلى في حريق غابات في بلدة لاهاينا التاريخية، ارتفع إلى 36.

وعانت جزر هاواي التي يقصدها الجميع من مختلف أنحاء العالم للاستجمام والاستمتاع بالأجواء الساحرة، من حرائق مدمرة أدت إلى اشتعال العديد من المنشآت في البلاد

وحريق لاهاينا هو واحد من عدة حرائق دمرت بلدات بأكملها في هاواي، وانتشر في البداية بفعل الرياح من إعصار “دورا”، مما أدى إلى انتقال الحريق إلى جزيرة ماوي، تاركا وراءه سيارات محترقة وأكواما من الأنقاض التي يتصاعد منها الدخان.

وقال مسؤولون إن 271 مبنى تضرر أو دمر وأصيب العشرات. وأفاد خفر السواحل بأنه أنقذ 14 شخصا قفزوا في الماء هربا من ألسنة اللهب والدخان، بينهم طفلان.

وقال مسؤولون إن من بين الجرحى ثلاثة أشخاص أصيبوا بحروق خطيرة نقلوا جوا إلى وحدة الحروق في مركز ستراوب الطبي في جزيرة أواهو، فيما نقل 20 آخرون إلى مركز ماوي ميموريال الطبي.

وقضى أكثر من 2100 شخص ليلة الثلاثاء في مراكز الإجلاء. كما لجأ 2000 مسافر إلى مطار كاهولوي بعد إلغاء العديد من الرحلات الجوية، فيما بدأ المسؤولون بإعداد مركز المؤتمرات في هاواي في هونولولو لاستقبال آلاف السائحين النازحين والسكان المحليين.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه أمر جميع الأصول الفيدرالية المتاحة للمساعدة في الاستجابة للحرائق، مشيرا إلى أن الحرس الوطني في هاواي حشد طائرات هليكوبتر من طراز “شينوك” للمساعدة في إخماد الحرائق وكذلك جهود البحث والإنقاذ في ماوي