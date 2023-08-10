انخفاض كميات الإنتاج الصناعي في الأردن

وطنا اليوم:أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر حزيران الماضي،الذي يشير إلى انخفاضٍ نسبته (3.18%) مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2022، وبالمقابل ارتفع الرقم القياسي العام لشهر حزيران من عام 2023 بنسبة 1.81% مقارنة مع الشهر الذي سبقه. أما على المستوى التراكمي؛ فقد انخفض الرقم القياسي العام للنصف الأول من عام 2023 بنسبة (3.34%) مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2022.

وعلى مستوى الأرقام القياسية فقد انخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر حزيران من عام 2023 ليصل 91.87 مقابل 94.89 للشهر نفسه من عام 2022، في حين ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر حزيران من عام 2023؛ ليصل إلى 91.87 مقابل 90.23 مقارنة مع الشهر الذي سبقه. وعلى المستوى التراكمي فيلاحظ انخفاض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي؛ ليصل 89.19 مقابل 92.27 للفترة ذاتها من عام 2022.

وساهم في انخفاض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر حزيران من عام 2023 مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2022 انخفاض الرقم القياسي لكميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة (3.95%) التي تشكل أهميتهـا النسبية 86.01%، وانخفاض الرقم القياسي لكميات إنتاج الكهرباء بنسبة (0.79%) وتشكل أهميتها النسبية 5.76%، في حين ارتفع الرقم القياسي لكميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 3.46% وتشكل أهميتها النسبية 8.22%.

وبالنسبة للتغير الشهري، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر حزيران من عام 2023 مقارنة مع الشهر الذي سبقه، وذلك نتيجة لارتفاع الرقم القياسي لكميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 1.73% وتشكل أهميتهـا النسبية 86.01%، والرقم القياسي لكميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 0.16% وتشكل أهميتها النسبية 8.22%، والرقم القياسي لكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 5.54% وتشكل أهميتها النسبية 5.76%.

وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي للنصف الأول من عام 2023 بالفترة ذاتها من عام 2022، فقد انخفض الرقم القياسي لكميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة (4.25%) وتشكل أهميتها النسبية 86.01%، والرقم القياسي لكميات إنتاج الكهرباء بنسبة (0.43%) وتشكل أهميتها النسبية 5.76%، في حين ارتفع الرقم القياسي لكميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 4.01% وتشكل أهميتها النسبية 8.22%