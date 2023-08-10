ارتفاع معدل التضخم في الأردن 2.68% خلال 7 أشهر

وطنا اليوم:ارتفع معدل التضخم في الأردن، ليسجل 2.68% خلال أول 7 أشهر من العام الحالي 2023 مقارنةً بنفس الفترة من عام 2022.

ورصدت الإحصاءات العامة ارتفاعاً نسبته 0.92% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2022، حيث ارتفع الرقم القياسي لشهر تموز من عام 2023 بشكل طفيف بنسبة 0.07% مقارنةً مع الشهر الذي سبقه.

وعلى مستوى الأرقام القياسية، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تموز من عام 2023 ليصل 108.91 مقابل 107.92 لنفس الشهر من عام 2022، كما ارتفع الرقم القياسي لشهر تموز من عام 2023 ليصل 108.91 مقابل 108.83 للشهر الذي سبقه. أما على المستوى التراكمي فقد ارتفع الرقم القياسي للأشهر السبعة الأولى من عام 2023 ليصل 108.60 مقابل 105.77 لنفس الفترة من عام 2022.

وقد ساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تموز من عام 2023 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2022 بشكل رئيسي “مجموعة الأمتعة الشخصية” بنسبة 7.65%، و”التبغ والسجائر” بنسبة 5.18%، و”الألبان ومنتجاتها والبيض” بنسبة 3.63%، و”العناية الشخصية” بنسبة 3.29%، و”الايجارات” بنسبة 3.25%.

ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تموز من عام 2023 مقارنة مع الشهر الذي سبقه مجموعة “الخضروات والبقول الجافة والمعلبة” بنسبة 5.02%، و”الحبوب ومنتجاتها” بنسبة 0.21%، و”السكر ومنتجاته” بنسبة 0.18%، و”الألبان ومنتجاتها والبيض” بنسبة 0.10%، و”الثقافة والترفيه” بنسبة 0.10%.

وعلى المستوى التراكمي لأسعار المستهلك خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، فقد ارتفع الرقم القياسي “لمجموعة الوقود والإنارة” بنسبة 12.46%، و”الثقافة والترفيه” بنسبة 8.02%، و”الألبان ومنتجاتها والبيض” بنسبة 7.68%، و”الأثاث والسجاد والمفارش” بنسبة 7.25%، و”الصحة” بنسبة 4.79%