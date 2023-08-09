الأسد : لماذا نلتقي أنا وأردوغان؟ لكي نشرب المرطبات مثلا

وطنا اليوم – أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، أن اللقاء مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، لا يمكن أن يتم تحت شروط الأخير

وفي مقابلة مع “سكاي نيوز عربية”، أشار الرئيس السوري إلى أن اللقاء مع مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، لا يمكن أن يتم تحت شروط الأخير، حيث تساءل قائلا: “لماذا نلتقي أنا وأردوغان؟! لكي نشرب المرطبات مثلا!”

وأضاف الأسد: “نحن نريد أن نصل إلى هدف واضح، هدفنا هو الانسحاب (التركي) من الأراضي السورية.. هدف أردوغان من الجلوس معي هو شرعنة وجود الاحتلال التركي في سوريا.. لذلك لا يمكن اللقاء تحت شروط أردوغان”

وكان أردوغان قد صرح من قبل خلال العام الجاري بأنه قد يلتقي بالرئيس السوري، بشار الأسد، “لإحلال السلام”، حيث عُقدت محادثات رفيعة المستوى في روسيا بين مسؤولين من تركيا وسوريا