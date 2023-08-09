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صناعة الأردن تؤكد قدرة المصانع على تلبية احتياجات المدارس الخاصة بالزي

9 أغسطس 2023
صناعة الأردن تؤكد قدرة المصانع على تلبية احتياجات المدارس الخاصة بالزي

وطنا اليوم:أكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن ايهاب القادري، أن القطاع قادر على تلبية احتياجات المدارس الخاصة من الزي المدرسي وبجودة عالية تنفيذا لقرار وزارة التربية والتعليم.
الوزارة ألزمت في تعميم لها مدراء المدارس الخاصة ومديرياتها شراء الزي المدرسي من المصانع المحلية وعدم استيراده من الخارج، دعما للصناعة الوطنية.
وفي الاردن ثلاثه الاف وثلاثٍ وتسعين مدرسة تشكل 42 % من إجمالي المدارس محليًا وعددها سبعه الاف وثلاثِ مئهٍ وخمس عشره مدرسة. فيما يقدر عدد الطلبة للعام الدراسي الجديد أكثر من مليوني طالب، 21 % منهم في المدارس الخاصة.
وأشار القادري إلى وجود طلب على الزي المدرسي مؤكدا وفرته للقطاعين العام والخاص وباسعار اعتيادية.
ويسهم كل دينار يدفع لشراء منتج وطني في دعم الاقتصاد بحوالي 70 % إلى 80 % من قيمته، ويبلغ عدد المنشآت العاملة في الزي المدرسي أكثر من مئه مصنع تصنف منشآت صغيرة ومتوسطة


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