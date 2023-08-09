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أمين عمّان يفتتح المرحلة الأولى للخلية السادسة في مكب الغباوي

منذ ساعة واحدة
أمين عمّان يفتتح المرحلة الأولى للخلية السادسة في مكب الغباوي

وطنا اليوم – افتتح أمين عمّان يوسف الشواربة ، الأربعاء في مكب الغباوي ، المرحلة الأولى من الخلية السادسة ايداناً ببدء استقبال النفايات بعد إنجاز الأعمال الإنشائية من الحفر والردم والتبطين ونظام تصريف العصارة وأعمال الكهروميكانيك ، وبحسب بيان صادر عن أمانة عمّان، جدد الشواربة التأكيد على أهمية استكمال باقي مراحل المشروع الذي يتكون من 9 خلايا، بتمويل قرض ومنحة من البنك الأوروبي ، وقال إن خلية الواحدة تستمر بإستقبال النفايات حتى الإنتهاء من السعة التصميمية لها وتقدر بنحو 6 مليون طن نفايات ولمدة تصل إلى 4.5 سنوات تقريبا ً

وذكر البيان أن المشروع بدأ تنفيذه عام 2001 وتم المباشرة باستقبال النفايات في الخلية الأولى عام 2003، وهو يخدم جميع مناطق أمانة عمّان البالغة 22 منطقة، إضافة إلى بلديات الزرقاء والرصيفة والموقر وسحاب، وبعض شركات القطاع الخاص، ويتم إتلاف بعض المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك ، ضمن المشروع، وذلك تحت إشراف الجهات المعنية المتخصصة.
ويعد المكب آمن بيئياً وليس له أي آثار على المياه الجوفية أو المحيط، وأن جميع الخلايا تستوعب النفايات في حفر بالأرض ويتم تبطينها بمواد بلاستيكية عازلة على ثلاث طبقات لمنع وصول العصارة إلى باطن الأرض والمياه الجوفية من النفايات عند تحللها.

من جانب أخر أشار مدير دائرة معالجة النفايات في مكب الغباوي راتب الزبيدي ، إلى أن مشروع المكب هو من المشاريع الريادية ويعد أول مكب هندسي صحي في منطقة الشرق الأوسط، ويعمل على جمع ومعالجة النفايات بطرق غير تقليدية وعلى غرار مدن عالمية، بما يقلل الكلف ويحول النفايات إلى مصدر دخل من خلال استخراج الطاقة ويواكب نمو وتوسع المدينة.

وأضاف أن مكب الغباوي يستقبل 55 % من نفايات المملكة بمعدل يومي يصل إلى 4 الاف طن، إضافة أن الغاز المستخرج حاليا يعمل على توليد حوالي 4,8 ميغاواط بالساعة كهرباء، والعمل جار على زيادة القدرة الكهربائية مع انضمام الخلايا المتبقية عند انتهاء تشغيلها.

وتقفد أمين عمان، على هامش افتتاح المرحلة الأولى للخلية السادسة، مشروع صيانة الآليات في مكب الغباوي على مساحة 3500 متر مربع، بتمويل من البنك الاوروبي للإعمار والتنمية، الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه 85 % بحسب مدير المشروع عايد النجداوي.


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