العالمية للأرصاد : العالم لم يشهد هذا الدفء منذ 120 ألف عام

وطنا اليوم:أفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بأن متوسط درجة الحرارة العالمية لشهر تموز/ يوليو 2023 قد بلغ أعلى مستوى مسجل على الإطلاق، وأن الأدلة تشير إلى أنه كان الشهر الأكثر احترارًا منذ ما يزيد عن 120 ألف سنة.

وقالت نائبة مدير خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للمفوضية الأوروبية، سامانثا بورغيس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أن متوسط درجة الحرارة العالمية لشهر يوليو 2023 قد بلغ “أعلى مستوى على الإطلاق بالنسبة لأي شهر”.

وبحسب بورغيس، تم تقدير ارتفاع درجة الحرارة بحوالي 1.5 درجة مئوية فوق المتوسط لفترة من 1815 إلى 1900، أي قبل بداية العصر الصناعي.

عالم ملتهب بالحرارة

وأشارت بورغيس إلى أن هذه التحليلات تعتمد على البيانات المستمدة من السجلات الوكيلة التي تشمل عوامل مثل رواسب الكهوف والكائنات المتكلسة والشعاب المرجانية والأصداف.

وأضافت أن “العالم لم يشهد هذا الدفء منذ 120 ألف عام”.

ومن جهته، أشار كريس هيويت، مدير خدمات المناخ لدى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إلى توقعات الوكالة الأممية التي تشير إلى أن إحدى السنوات الخمس المقبلة قد تكون واحدة من أكثر السنوات دفئًا على الإطلاق بنسبة تقدر بـ 98 في المئة