ارتفاع الطلب على سيارات الكهرباء وتراجع البنزين والديزل

وطنا اليوم:أظهرت بيانات هيئة مستثمري المناطق الحرة، ارتفاع مجموع المركبات المخلص عليها خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 33.5%، لتصل إلى 38482 مركبة، مقارنة مع 28819 مركبة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب البيانات وصل عدد المركبات الكهربائية بالكامل، المخلص عليها في الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، 17559 مركبة، مقارنة مع 8648 مركبة خلال الفترة ذاتها من عام 2022، لتسجل ارتفاعا بلغت نسبته 103%.

كما سجل التخليص على المركبات الهجينة “الهايبرد” ارتفاعا بنسبة 65.5% حتى نهاية تموز من العام الحالي ، لتبلغ 9566 مركبة تم التخليص عليها، مقارنة مع 5777 مركبة حتى نهاية تموز من 2022.

في حين تراجع التخليص على المركبات العاملة بالبنزين من 8900 مركبة في الشهور السبعة الأولى من عام 2022 إلى 7357 مركبة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، وبنسبة وصلت إلى 17%

كذلك تراجع التخليص على مركبات الديزل، حتى نهاية تموز من عام 2023، بنسبة أكثر من 27%، وبواقع 4000 مركبة، مقابل 5494 مركبة تم التخليص عليها حتى نهاية تموز من العام 2022.

أما المركبات المعاد تصديرها خلال فترة المقارنة، فارتفعت بنسبة فوصلت إلى 9% تقريبا، وبواقع 24739 مركبة، مقابل 22718 مركبة صدرت إلى خارج المملكة حتى نهاية تموز من العام الماضي