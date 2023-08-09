أبو مرزوق: رفضنا عرضًا أمريكيًا لإنشاء دولة في غزة

وطنا اليوم:قال موسى أبو مرزوق، رئيس مكتب العلاقات الدولية بحركة حماس، إنّ الحركة لا تسعى لإنشاء دولة في قطاع غزة، مؤكدًا رفضها عرضًا أميركيًا بهذا الخصوص. وأضاف خلال مقابلةٍ له مع قناة (الغد)، جاءنا مسؤولُ دائرة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الأميركيّة، ومعه مشروع الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يتحدث عن قيام دولة فلسطينية بغزة، على أن تتوسّع إلى 700 كيلومتر إضافي، وطلب عقد اجتماع، لكننا رفضنا الاجتماع.

وأكد أبو مرزوق أنّ غزة تدفع الثمن من أجل الحفاظ على الضفة الغربية، على حدِّ تعبيره موضحًا: غزة لا تمثل إلا 1% من مساحة فلسطين، نحن ندفع الثمن في قطاع غزة الآن من أجل الحفاظ على الضفة الغربية، نحن نقول كل فلسطين يجب أن تكون أرضًا فلسطينية، وتابع: لا نستطيع حل المشكلات وحدنا، ونسعى لتجميع كل قوى الشعب الفلسطيني في مواجهة المشروع الإسرائيلي.

وبخصوص ما حدث من اشتباكاتٍ في مخيّم عين الحلوة بلبنان، قال أبو مرزوق: الجميع يتحمل المسؤولية، نحن لا نعفي أنفسنا، وكذلك لا نعفي أحدًا، مؤكدًا أنّ مخيم عين الحلوة يتم تدميره بسببِ خلافات داخلية، وهذا أمرٌ مؤسف للغاية