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تحذير من انهيارات بالأقصى بسبب الحفريات الإسرائيلية

9 أغسطس 2023
تحذير من انهيارات بالأقصى بسبب الحفريات الإسرائيلية

وطنا اليوم:حذرت “هيئة أمناء الأقصى” (حقوقية مستقلة) من الحفريات الإسرائيلية التي تهدد بانهيارات وشيكة لأجزاء من المسجد الأقصى، نتيجة عبث الاحتلال بأساسات المسجد.
وقال عضو الهيئة الباحث المقدسي فخري أبو دياب، إن حكومة الاحتلال الفاشية تسعى لتنفيذ مخطط خطير؛ يهدف لهدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم.
وأوضح أن حكومة الاحتلال، تسعى لتعزيز وجودها في المسجد الأقصى المبارك من خلال فرض وقائع جديدة، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعرقل أنشطة الأوقاف الإسلامية في القدس والأقصى، ولا تسمح بترميمه حتى لا يكشف عن الحفريات الموجودة أسفله.
يذكر أن سلطات الاحتلال تفرض قيودا على إجراء إصلاحات وترميم ضروري في المسجد، ويقدر عدد المشاريع التي يمنع الاحتلال تنفيذها بــ 27 مشروع إعمار في مختلف أنحاء المسجد المبارك، وتشمل إصلاح تمديدات للمياه، وسطح المسجد الأقصى، وتبديل قبة الرصاص، وإصلاح أرضية المسجد، في الوقت الذي تواصل فيه الحفر تحت أساسات المسجد الأقصى


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