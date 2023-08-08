مجلس الأمن يعقد جلسته الشهرية بشأن ملف سوريا الكيميائي

وطنا اليوم: عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسته الشهرية بشأن ملف سوريا الكيميائي، حيث استمع الأعضاء إلى إحاطة من نائب الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح أديديجي أيوب.

وقال أيوب إن جهود الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لعقد الجولة الخامسة والعشرين من المشاورات بين فريق التقييم والسلطات السورية لم تحرز أي تقدم بعد.

وأضاف أيوب إن الأمانة الفنية اقترحت العام الماضي معالجة القضايا ذات الصلة بالإعلان من خلال تبادل المراسلات، وعلى الرغم من موافقة سوريا على هذا الاقتراح، إلا أن الأمانة الفنية لم تتلق بعد أي إعلانات أو وثائق أخرى مطلوبة من سوريا، حسب قوله.

وقال المسؤول الأممي إن بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مستمرة في فحص كل المعلومات المتعلقة بادعاءات استخدام أسلحة كيميائية في سوريا، مشيرا إلى أن غياب المحاسبة على استخدام تلك الأسلحة هو تهديد للسلم والأمن الدوليين و”يشكل خطرا علينا جميعا”.