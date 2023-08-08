غالانت يجول على الحدود: سنعيد لبنان إلى العصر الحجري

وطنا اليوم:أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت جولة على الحدود مع لبنان تزامنت مع جولة دبلوماسية ينفذها الجيش اللبناني هناك، وحذّر من “إعادة لبنان الى العصر الحجري” إن هوجمت إسرائيل.

وخلال الجولة، حذر غالانت “حزب الله” والحكومة اللبنانية من أن “إسرائيل ستكون مستعدة لمهاجمة كل متر من أصول الحزب وإعادة لبنان إلى العصر الحجري إذا هاجموا إسرائيل”.

وتوجه إلى الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله قائلا: “لا تخطئوا. لقد ارتكبت أخطاء في الماضي، لقد دفعت ثمنا باهظا للغاية. إذا … تطور هنا تصعيد أو صراع، سنعيد لبنان إلى العصر الحجري. لن نتردد في استخدام كل قوتنا، ونقضي على كل شبر من حزب الله ولبنان إذا اضطررنا لذلك”.

وأضاف: “نحن لا نريد الحرب ، لكننا مستعدون لحماية مواطنينا وجنودنا وسيادتنا”.

يذكر أنه على الجانب الآخر، ينظم الجيش اللبناني جولة لشرح وإظهار النقاط المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ومواكبة إعلامية

الى ذلك اثار مراسل قناة “المنار” المقربة من “حزب الله” تفاعلا بنشره صورا لميناء حيفا، ردا على تهديد وزير الدفاع الإسرائيلي بـ”إعادة لبنان إلى العصر الحجري” في حال تعرض إسرائيل للهجوم.

ونشر الصحفي في قناة “المنار”، علي شعيب، على حسابه في منصة “إكس”، صورا لميناء حيفا، معلقا عليها بالقول إن “وزير الدفاع الصهيوني يهدد لبنان أثناء وجوده 5 كلم بعيدا عن الحدود.. الصور ما خصهم بالزيارة!! ميناء حيفا كما يبدو من لبنان”.