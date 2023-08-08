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بريطانيا تعلن فرض 22 عقوبة جديدة على شركات روسية تستورد الإلكترونيات

منذ 3 ساعات
بريطانيا تعلن فرض 22 عقوبة جديدة على شركات روسية تستورد الإلكترونيات

وطنا اليوم: أعلنت الحكومة البريطانية عن فرض 22 عقوبة جديدة على أفراد وشركات خارجية، وثلاث شركات روسية تستورد الإلكترونيات المهمة لمعدات الجيش الروسي المستخدمة في الحرب بأوكرانيا.

وقال الحكومة البريطانية في بيان اليوم الثلاثاء، إن العقوبات تستهدف أفراد وشركات في إيران وتركيا ودبي وسلوفاكيا وسويسرا للنيل من منظومة الدفاع الروسية بمنعها من الحصول على معدات عسكرية من الخارج.

وقال وزير الخارجية والتنمية البريطاني جيمس كليفرلي في البيان “العقوبات التاريخية اليوم ستؤدي لمزيد من التضاؤل في ترسانة روسيا وتضيق الخناق على سلاسل الإمداد التي تدعم صناعة روسيا الدفاعية التي تعاني حاليا”.

وأكد البيان ان المملكة المتحدة تواصل العمل مع شركائها الدوليين لمنع الأطراف الثالثة من توريد الأسلحة لروسيا وترحب باتخاذ إجراءات أقوى لتضييق الخناق على الإمدادات العسكرية والتحايل على العقوبات.


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