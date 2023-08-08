الصندوق الهاشمي للتنمية ينظم يوما طبيا مجانيا للبدو

وطنا اليوم: نظم الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، بالتعاون مع جمعية الإغاثة الإسلامية عبر العالم، اليوم الثلاثاء، يوما طبيا مجانيا استهدف البدو الرحل بمنطقة البطحاء في وادي موسى/ البادية الجنوبية.

وجاء اليوم الطبي في إطار برنامج الرعاية الطبية للبدو الرحل، وكجزء من التزام الصندوق ومسؤوليته الوطنية تجاه المجتمع المحلي في البادية الأردنية.

وقال مدير الصندوق جمال طراد الفايز، إن الصندوق يسعى إلى خدمة أبناء البادية الأردنية، وخاصة البدو الرحل البعيدين عن المراكز والمؤسسات الخدمية والتجارية، الأمر الذي يدفع الصندوق للوصول إليهم في مناطق سكناهم، وتقديم الخدمات الممكنة لهم للتخفيف عليهم وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم.

وأضاف أن اليوم الطبي، يأتي تأكيدا على مبدأ التشاركية بين مختلف مؤسسات المجتمع، وتحقيقا لأهداف الصندوق تجاه المسؤولية المجتمعية، ومن ضمنها المساعدة في تقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية لأبناء البادية في مناطق سكناهم، وذلك عبر تواجدهم في منطقة جغرافية محددة ليتسنى للفرق الطبية، تقديم الخدمات الصحية والعلاجية اللازمة لهم.

ونوه الفايز إلى أن اليوم الطبي، تضمن العديد من العيادات في تخصصات طبية مختلفة، وجرى تحويل بعض الحالات إلى المستشفيات، حيث شهدت العيادات الطبية إقبالا كثيفا من أبناء المنطقة الذين قدموا منذ الصباح لإجراء الفحوصات الطبية، وتلقي العلاج اللازم على أيدي نخبة من الأطباء المتخصصين والكوادر الطبية المميزة.

وأكد الفايز استمرار الصندوق في نهج التواصل مع أبناء البادية، ولا سيما على الصعيدين التنموي والخدمي.

وثمن المواطنون، هذه المبادرة الوطنية وضرورة تكرارها في المستقبل، معبرين عن شكرهم وتقديرهم للصندوق الهاشمي وجمعية الإغاثة الإسلامية في إقامة وتنفيذ هذا اليوم، الذي ساهم في التخفيف عليهم، وخاصة انهم يسكنون في بيوت شعر في أعماق الصحراء وبعيدة عن المراكز الطبية والمؤسسات العلاجية.